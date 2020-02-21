Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 65% автомобилей в Москве имеют высокий класс экологичности двигателя, сообщила РИА Новости замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.
Ранее в ходе беседы с РИА Новости Семутникова отметила, что 65% автомобилей ездят на экологичном топливе, позже она уточнила, что цифра относится не к экологичности топлива, а к экологичности класса двигателя. Качество топлива в Москве также соответствует высокому классу экологичности.
"Шестьдесят пять процентов зарегистрированного автопарка Москвы соответствует экологическому классу двигателя - евро-4 и евро-5. Цифра относится к экологичности класса двигателя, а не к экологичности топлива. Качество топливо в Москве также соответствует высокому классу экологичности", - разъяснила Семутникова.