Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель

Ранее в ходе беседы с РИА Новости Семутникова отметила, что 65% автомобилей ездят на экологичном топливе, позже она уточнила, что цифра относится не к экологичности топлива, а к экологичности класса двигателя. Качество топлива в Москве также соответствует высокому классу экологичности.