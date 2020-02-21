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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-02-21T16:44+0300
https://ria.ru/20200221/1565071828.html
Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель
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РИА Новости

Около 65 процентов машин в Москве имеют высокоэкологичный двигатель

16:44 21.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Порядка 65% автомобилей в Москве имеют высокий класс экологичности двигателя, сообщила РИА Новости замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.
Ранее в ходе беседы с РИА Новости Семутникова отметила, что 65% автомобилей ездят на экологичном топливе, позже она уточнила, что цифра относится не к экологичности топлива, а к экологичности класса двигателя. Качество топлива в Москве также соответствует высокому классу экологичности.
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"Шестьдесят пять процентов зарегистрированного автопарка Москвы соответствует экологическому классу двигателя - евро-4 и евро-5. Цифра относится к экологичности класса двигателя, а не к экологичности топлива. Качество топливо в Москве также соответствует высокому классу экологичности", - разъяснила Семутникова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЭкологияОбщество
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