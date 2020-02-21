Суд продлил арест обвиняемому в нападении на полицейских в Саратове

Ранее следствие сообщило, что 32-летний фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", от дачи показаний он отказался. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Его 40-летний подельник обвинен только в покушении на незаконный оборот наркотиков, вину он признал полностью.