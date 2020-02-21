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Суд продлил арест обвиняемому в нападении на полицейских в Саратове
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РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемому в нападении на полицейских в Саратове

16:44 21.02.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове продлил до 12 апреля срок ареста 32-летнему обвиняемому в нападении на сотрудников полиции, один из которых погиб, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе областного управления СК РФ.
Двое сотрудников патрульно-постовой службы УМВД по Саратову вечером 21 декабря 2019 года остановили двоих мужчин 32 и 40 лет, один из которых внезапно выстрелил в 28-летнего лейтенанта полиции Михаила Гадеева. В тот же день полицейский скончался в больнице, а его напарник Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Следствие установило, что эти мужчины шли делать "закладки" с синтетическими наркотиками. Оба арестованы.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого до 12 апреля 2020 года", - сказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщило, что 32-летний фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", от дачи показаний он отказался. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Его 40-летний подельник обвинен только в покушении на незаконный оборот наркотиков, вину он признал полностью.
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Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СаратовРоссияПроисшествия
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