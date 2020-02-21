RT опубликовал третий эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал еще одну историю в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Героиней выпуска стала Екатерина Григорьевна Демина. В военные годы она занималась производством снарядов, а после гибели брата на фронте пришла в военкомат и попросилась на передовую.
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Так Демина стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора она научилась определять вражеские бомбардировщики.
В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев. RT передаст их адресатам.
Письма Екатерине Григорьевне можно отправлять по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.
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