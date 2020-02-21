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2020-02-21T16:42+0300
https://ria.ru/20200221/1565071548.html
RT опубликовал третий эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды
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РИА Новости

RT опубликовал третий эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

16:41 21.02.2020 (обновлено: 16:42 21.02.2020)
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал еще одну историю в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Героиней выпуска стала Екатерина Григорьевна Демина. В военные годы она занималась производством снарядов, а после гибели брата на фронте пришла в военкомат и попросилась на передовую.
Ветеран Константин Федорович Мелешко
14 февраля, 13:30
#ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT
Так Демина стала служить на наблюдательном посту. По звуку мотора она научилась определять вражеские бомбардировщики.
В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев. RT передаст их адресатам.
Письма Екатерине Григорьевне можно отправлять по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.
Проект RT #ПочтаПобеды
10 февраля, 15:26
RT рассказал историю труженицы тыла в рамках проекта #ПочтаПобеды
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Телеканал RTМедиа - ОбществоОбщество
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