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Эрдоган не будет вести переговоров по Ливии с Хафтаром
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РИА Новости

Эрдоган не будет вести переговоров по Ливии с Хафтаром

16:22 21.02.2020 (обновлено: 16:27 21.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара как партнера по диалогу.
"Хафтар – проплаченный легионер, не имеющий легитимной власти в Ливии. Это не наш собеседник, мы не будем разговаривать с ним", - сказал Эрдоган журналистам.
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Он добавил, что те, кто призывает вывести турецких военных из Ливии, забывают об иностранных наемниках, воюющих на стороне Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 10:16
Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарЕвросоюзЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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