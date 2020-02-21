Эрдоган не будет вести переговоров по Ливии с Хафтаром

АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара как партнера по диалогу.

"Хафтар – проплаченный легионер, не имеющий легитимной власти в Ливии. Это не наш собеседник, мы не будем разговаривать с ним", - сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что те, кто призывает вывести турецких военных из Ливии, забывают об иностранных наемниках, воюющих на стороне Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.