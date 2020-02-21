Игорь Руденя вручил юбилейные медали тверским ветеранам войны

ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручены ветеранам в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа". – сказал губернатор области Игорь Руденя, вручая награды фронтовикам.
Медали получил 31 ветеран, в числе которых участники сражений, жители блокадного Ленинграда, те, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.
Глава региона напомнил, что сегодня в области под городом Ржевом завершается возведение самого масштабного в России мемориала Советскому солдату.
"Этот поистине народный мемориал, который объединит миллионы людей", – отметил на церемонии вручения Игорь Руденя.