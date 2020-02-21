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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-21T16:19+0300
https://ria.ru/20200221/1565070291.html
Игорь Руденя вручил юбилейные медали тверским ветеранам войны
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РИА Новости

Игорь Руденя вручил юбилейные медали тверским ветеранам войны

16:19 21.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время мероприятии по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 фев – РИА Новости. Первые юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручены ветеранам в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа". – сказал губернатор области Игорь Руденя, вручая награды фронтовикам.
Медали получил 31 ветеран, в числе которых участники сражений, жители блокадного Ленинграда, те, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей.
Глава региона напомнил, что сегодня в области под городом Ржевом завершается возведение самого масштабного в России мемориала Советскому солдату.
"Этот поистине народный мемориал, который объединит миллионы людей", – отметил на церемонии вручения Игорь Руденя.
Участники мероприятия по установке центрального монумента Ржевского мемориала Советскому солдату
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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