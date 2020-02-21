Игорь Руденя вручил юбилейные медали тверским ветеранам войны

"Во все времена мужество, стойкость и героизм наших воинов, мощь и слава русского оружия были гордостью нашего народа, основой независимости государства. 9 мая исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы никогда не забудем, как солдаты и офицеры Красной Армии мужественно сражались за Родину и показали всему миру силу духа нашего народа". – сказал губернатор области Игорь Руденя, вручая награды фронтовикам.