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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T16:01+0300
https://ria.ru/20200221/1565068969.html
Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом
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РИА Новости

Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом

16:01 21.02.2020
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© AP Photo / Ali UnalГлава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом
© AP Photo / Ali Unal
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар, начальник генштаба Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар посетили подразделения турецких войск, находящиеся на границе с сирийским Идлибом, сообщается на сайте министерства обороны Турции.
"Глава минобороны Акар в сопровождении Гюлера и Дюндара провели инспектирование турецких войск, расположенных на границе с Идлибом", - сообщается на сайте военного ведомства.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииЯшар ГюлерВойна в СирииХулуси АкарИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
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