Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом

Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом

© AP Photo / Ali Unal Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии во время встречи с премьер-министром страны Бинали Йылдырымом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр обороны Турции Министр обороны Турции Хулуси Акар , начальник генштаба Яшар Гюлер и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар посетили подразделения турецких войск, находящиеся на границе с сирийским Идлибом , сообщается на сайте министерства обороны Турции.

"Глава минобороны Акар в сопровождении Гюлера и Дюндара провели инспектирование турецких войск, расположенных на границе с Идлибом", - сообщается на сайте военного ведомства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.