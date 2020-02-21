В ЯНАО дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы из-за аварии

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев - РИА Новости. Дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы в Дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы в Ямало-Ненецком автономном округе из-за аварии с фурой, однако в помощи спасателей он не нуждается, заявляя, что подмога уже в пути, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС

Мужчина, согласно информации ведомства, 18 февраля угодил в аварию в районе города Губкинский. Управляя фурой, он съехал в кювет, машина получила повреждения. По словам представителя управления МЧС, водитель не может бросить транспорт, но и сдвинуться с места - тоже.

"Наши коллеги из МЧС связывались с ним час назад, он пояснил, что в помощи спасателей не нуждается, равно как и в медицинской помощи. Все у него хорошо, в ближайший день-два к нему, по его словам, подъедут товарищи из Тюмени, которые помогут доставить машину обратно", - сказал собеседник агентства.