В ЯНАО дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы из-за аварии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 фев - РИА Новости. Дальнобойщик три дня обитает на обочине трассы в Ямало-Ненецком автономном округе из-за аварии с фурой, однако в помощи спасателей он не нуждается, заявляя, что подмога уже в пути, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Мужчина, согласно информации ведомства, 18 февраля угодил в аварию в районе города Губкинский. Управляя фурой, он съехал в кювет, машина получила повреждения. По словам представителя управления МЧС, водитель не может бросить транспорт, но и сдвинуться с места - тоже.
"Наши коллеги из МЧС связывались с ним час назад, он пояснил, что в помощи спасателей не нуждается, равно как и в медицинской помощи. Все у него хорошо, в ближайший день-два к нему, по его словам, подъедут товарищи из Тюмени, которые помогут доставить машину обратно", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в местных экстренных службах, мужчина - из Тюменской области. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, при этом ямальские коллеги предлагали водителю помощь в эвакуации вместе с транспортом, но он отказался из-за их завышенных цен.