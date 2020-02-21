Глава комиссии ОП по СМИ хочет запустить инициативу "Стоп Twitter"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава комиссии Глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в разговоре с РИА Новости сообщил о намерении запустить международную общественную инициативу с рабочим названием "Стоп Twitter", приглашение присоединиться к ней уже принял британский активист Томми Робинсон.

"Мы набираем сейчас союзников для того, чтобы запустить такую международную общественную инициативу с рабочим названием "Стоп Twitter". Мы хотим добиться вот этих прозрачных, понятных правил, на основании которых социальные сети будут реагировать на жалобы", - рассказал Малькевич.

Он также напомнил, что сам был забанен в Twitter на основании жалобы американского анонима. Томми Робинсона, по словам Малькевича, "снесли" после жалоб "преступников, которым не нравилось, что о них рассказывают".

"И их не наказывали, а наказывали Робинсона. Наша задача - фактически в каждой европейской стране, а потом и не только европейской, найти по несколько таких лидеров общественного мнения для того, чтобы мы возбуждали общественность, формировали общественное мнение, пусть даже для этого придется ходить, как менестрели, по улицам и на площадях выступать", - отметил Малькевич, добавив, что планирует предложить присоединиться к движению американской публицистке Лори Лумер.

Томми Робинсон - британский ультраправый активист, сооснователь и бывший лидер "Лиги английской обороны". Его аккаунт в Twitter был заблокирован в 2018 году.