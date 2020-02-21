В ДНР заявили о 80 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские силовики более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Украинские силовики более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"За неделю вооруженные формирования Украины 84 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 22 населенных пунктов республики противник выпустил 106 мин, 236 гранат, произвел 54 выстрела из вооружения БМП", - сказал Басурин на брифинге.

По его словам, в результате обстрелов был ранен один мирный житель, повреждено около 20 домов и объектов инфраструктуры.

Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 35 раз нарушили перемирие в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.