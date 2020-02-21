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В ДНР заявили о 80 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 80 нарушениях перемирия со стороны силовиков за неделю

15:37 21.02.2020
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкОполченцы Донецкой народной республики
Ополченцы Донецкой народной республики
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Ополченцы Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Украинские силовики более 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За неделю вооруженные формирования Украины 84 раза нарушили режим прекращения огня. По районам 22 населенных пунктов республики противник выпустил 106 мин, 236 гранат, произвел 54 выстрела из вооружения БМП", - сказал Басурин на брифинге.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
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В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения
По его словам, в результате обстрелов был ранен один мирный житель, повреждено около 20 домов и объектов инфраструктуры.
Ранее в ДНР заявили, что на предыдущей неделе украинские силовики 35 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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