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В МИД оценили сообщения о скором подписании соглашения США и талибов
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РИА Новости

В МИД оценили сообщения о скором подписании соглашения США и талибов

15:36 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ приветствует сообщения из Вашингтона о том, что подписание соглашения между США и талибами должно состояться 29 февраля, но официального приглашения участвовать в церемонии Москва пока не получала, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что движение "Талибан" подтвердило дату подписания соглашения.
"Официального приглашения с подтвержденной датой не имею. Мы примем участие в церемонии подписания как свидетели, я собираюсь поехать, но нужно официальное подтверждение", - сказал Кабулов.
"Это будет важное событие для мирного процесса в Афганистане", - отметил дипломат.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
18 февраля, 14:34
Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами
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Майк ПомпеоЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфганистанТалибанСШАВ мире
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