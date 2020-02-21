В МИД оценили сообщения о скором подписании соглашения США и талибов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. РФ приветствует сообщения из Вашингтона о том, что подписание соглашения между США и талибами должно состояться 29 февраля, но официального приглашения участвовать в церемонии Москва пока не получала, сказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Официального приглашения с подтвержденной датой не имею. Мы примем участие в церемонии подписания как свидетели, я собираюсь поехать, но нужно официальное подтверждение", - сказал Кабулов.
"Это будет важное событие для мирного процесса в Афганистане", - отметил дипломат.