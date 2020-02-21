Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной

"Мы уже начали там свои действия", — добавил он.

Президент Турции также рассказал, что на вечер пятницы у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным . В Кремле подтвердили эту информацию.

"Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)", — уточнил Эрдоган.

Кроме того, он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили Путину провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии.

Ситуация на северо-западе Сирии

В мае 2017 года Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками. Большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

В конце января 2020-го сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Турция не выполнила несколько ключевых обязательств по Идлибу, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством, от террористов.

Нарастание напряженности

В четверг протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии

Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.