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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T17:32+0300
https://ria.ru/20200221/1565067344.html
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565067997_0:301:2904:1935_1036x0_80_0_0_900707cacef0afd59c3de2c4b0046a41.jpg
РИА Новости

Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной

15:34 21.02.2020 (обновлено: 17:32 21.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для происходящего в Идлибе можно использовать слово "война".
"Мы уже начали там свои действия", — добавил он.
Президент Турции также рассказал, что на вечер пятницы у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили эту информацию.
"Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)", — уточнил Эрдоган.
Кроме того, он заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили Путину провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии.
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Ситуация на северо-западе Сирии

В мае 2017 года Россия, Иран и Турция договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками. Большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
В конце января 2020-го сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 Дамаск — Алеппо.
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Министр обороны Турции инспектирует войска на границе с Идлибом
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Турция не выполнила несколько ключевых обязательств по Идлибу, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством, от террористов.

Нарастание напряженности

В четверг протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВладимир ПутинИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган её и начал. И он проиграет эту войну.
21 февраля, 15:37
Сергей Новиков
20751106
Курды, это чисто предлог! И так было понятно!
21 февраля, 15:47
ПалПалыч
13220004
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