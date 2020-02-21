В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минпромторг планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже, заявил замглавы ведомства Александр Морозов.

В ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Минтранс. Изменения планируется ввести с 2021 года.

Сейчас транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Кого затронет повышение налога

Позднее в ведомстве уточнили, что нововведение затронет лишь коммерческий транспорт. По оценке Минпромторга, его количество в стране превышает три миллиона единиц.

"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду", – цитируют "Известия" сообщение ведомства.

По статистике, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса "Евро-3". Еще примерно 2,6 миллиона авто класса "Евро-2". К классу "Евро-1" принадлежат 651,5 тысячи транспортных средств. Чуть более 2 миллионов относятся к классу "Евро-0". При этом у 14,3 миллиона автомобилей класс не установлен вовсе.

Как отреагируют автовладельцы

В Федерации автовладельцев считают, что россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга . Вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов отметил, что в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет. Он добавил, что учет таких автомобилей в России раньше вообще не велся.

С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".

"Но у нас транспортный налог уже включен в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно", — сказал он RT

Клевцов подчеркнул, что экологическая ситуация в стране улучшится, когда у потребителей появятся экономические стимулы для покупки новых автомобилей.

"На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу", — указал он.

"Верная реакция правительства"

При этом опрошенные РИА Новости представители автоконцернов поддержали инициативу министерства.

Так, представитель Sollers заявил, что сейчас доля машин старше десяти лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объема и остается критически высокой, что представляет собой и экологическую, и экономическую проблему.

"А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - сказал он.

В свою очередь, представитель КАМАЗа заявил, что автоконцерн всегда выступал за экономические меры по стимулированию вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создание условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс.

С ним согласен и представитель "Группы ГАЗ", добавляя, что правительство не может не реагировать на стремительное устаревание парка и решает проблему безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.