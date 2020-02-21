Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T22:49+0300
https://ria.ru/20200221/1565067302.html
В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили
https://cdn21.img.ria.ru/images/151353/58/1513535882_0:62:1200:737_1036x0_80_0_0_1729e51b8ac94d2d7983d07cdacc337d.jpg
РИА Новости

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

15:34 21.02.2020 (обновлено: 22:49 21.02.2020)
92
CC BY 2.5 / Steevven1 / Выхлопная труба
Выхлопная труба
CC BY 2.5 / Steevven1 /
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минпромторг планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже, заявил замглавы ведомства Александр Морозов.
В ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Минтранс. Изменения планируется ввести с 2021 года.
Презентация нового электробуса с возможностью зарядки на маршруте в Москве
12 декабря 2019, 14:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Электробусы позволили сократить вредные выбросы в Москве
Сейчас транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Кого затронет повышение налога

Позднее в ведомстве уточнили, что нововведение затронет лишь коммерческий транспорт. По оценке Минпромторга, его количество в стране превышает три миллиона единиц.
"Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействие на окружающую среду", – цитируют "Известия" сообщение ведомства.
Автомобили в пробке в Москве
22 октября 2019, 11:39
В Москве около 90% всех загрязнений воздуха поступают от автомобилей
По статистике, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса "Евро-3". Еще примерно 2,6 миллиона авто класса "Евро-2". К классу "Евро-1" принадлежат 651,5 тысячи транспортных средств. Чуть более 2 миллионов относятся к классу "Евро-0". При этом у 14,3 миллиона автомобилей класс не установлен вовсе.

Как отреагируют автовладельцы

В Федерации автовладельцев считают, что россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга. Вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов отметил, что в стране огромное количество транспортных средств без пометки "Евро", а средний возраст машин составляет 13,5 лет. Он добавил, что учет таких автомобилей в России раньше вообще не велся.
С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет "введением экологического налога".
Корова на пастбище на острове Ольхон в Иркутской области
17 декабря 2019, 18:08
Для экологии корова опаснее автомобиля, считают в "Лукойле"
"Но у нас транспортный налог уже включен в стоимость топлива, к тому же мы платим его ежегодно. Сейчас же Минпромторг предлагает реформировать и переделать транспортный налог в экологический. Но администрировать эту систему совершенно невозможно", — сказал он RT.
Клевцов подчеркнул, что экологическая ситуация в стране улучшится, когда у потребителей появятся экономические стимулы для покупки новых автомобилей.
"На старых же они ездят не потому, что так хотят портить природу", — указал он.

"Верная реакция правительства"

При этом опрошенные РИА Новости представители автоконцернов поддержали инициативу министерства.
Так, представитель Sollers заявил, что сейчас доля машин старше десяти лет в парке коммерческого транспорта превышает 70% от общего объема и остается критически высокой, что представляет собой и экологическую, и экономическую проблему.
Электропоезд
4 сентября 2019, 08:56
В России планируют выпускать поезда на водородном топливе
"А при использовании в частных перевозках устаревший автопарк ещё и представляет собой потенциальную угрозу безопасности для пассажиров", - сказал он.
В свою очередь, представитель КАМАЗа заявил, что автоконцерн всегда выступал за экономические меры по стимулированию вывода из эксплуатации старых неэкологичных грузовиков и создание условий безболезненного перехода эксплуатантов техники на более высокий экологический класс.
С ним согласен и представитель "Группы ГАЗ", добавляя, что правительство не может не реагировать на стремительное устаревание парка и решает проблему безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.
© Виталий ПодвицкийСтопХлам
СтопХлам
© Виталий Подвицкий
СтопХлам
000010
Обсудить 1
Федерация автовладельцев России (ФАР)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Рекомендуем
ВАЗ 2105
Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
Магазин
Роспотребнадзор: товар должны продавать по цене, указанной на ценнике
Автомобиль ВАЗ 2101
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Сотрудник дорожно-патрульной службы подает сигнал водителю об остановке у стационарного поста ДПС
ГИБДД и приставы начали ловить неплательщиков на дорогах, пишут СМИ
За рулем автомобиля
Россияне назвали автомобиль мечты
Выдача свидетельства на покупку нового автомобиля в рамках проекта утилизации старых авто
Автоконцерны поддержали инициативу повысить налог для старых машин
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Автомобиль Следственного комитета России
Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера
Рельсовый автобус РА-3 на международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо
Симферополь и Керчь свяжет рельсовый автобус
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Хоккеисты Рамзая после матча любительской лиги
"Наверное, танцы отменили": как все село под Пензой увлеклось хоккеем
Бодрум. Ресторан рядом с портом
В турецком Бодруме ввели закон о тишине
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Снегоуборочный поезд
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния