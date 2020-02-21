В посольстве во Франции назвали причину смерти российского моряка

"Четверо отравившихся – российские моряки. Один погибший, трое недавно выпущены из больницы", - сообщили в российском посольстве. Собеседник агентства отметил, что погибший имел российское гражданство и проживал в Эстонии.

"Это произошло не в порту (Бреста – ред.). Это произошло в международных водах, возможно, во французских, во время следования судна по маршруту. И после инцидента они (экипаж судна - ред.) обратились за содействием французских властей, которые предложили им заход в порт Бреста", - уточнили в российском посольстве.