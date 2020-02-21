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В посольстве во Франции назвали причину смерти российского моряка
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РИА Новости

В посольстве во Франции назвали причину смерти российского моряка

15:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкТабличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Один россиянин, член экипажа судна Fri Dolphin, погиб в результате отравления токсичными веществами, трое других российских моряков выписаны из больницы во французском Бресте, подтвердили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
Как сообщила газета Ouest-France, судно Fri Dolphin, ходившее под флагом Багамских островов, прибыло в порт французского Бреста после инцидента с отравлением токсичными веществами. По информации издания, судно перевозило 2750 тонн пшеницы и должно было прибыть в порт Халл в Великобритании. Для защиты зерен от вредителей провели процедуру фумигации с использованием высокотоксичного вещества, содержащего фосфин. Токсичные газы распространились на жилые помещения судна и отравили членов экипажа, отмечает издание. Экипаж состоял из семи моряков - шести россиян и одного украинца. В результате отравления моряк, имеющий гражданство РФ, погиб, трое других российских моряков были доставлены в больницу. Морские следственные органы Франции и Багамских островов проводят расследование инцидента.
"Четверо отравившихся – российские моряки. Один погибший, трое недавно выпущены из больницы", - сообщили в российском посольстве. Собеседник агентства отметил, что погибший имел российское гражданство и проживал в Эстонии.
В российской дипмиссии добавили, что инцидент произошел неделю назад.
"Это произошло не в порту (Бреста – ред.). Это произошло в международных водах, возможно, во французских, во время следования судна по маршруту. И после инцидента они (экипаж судна - ред.) обратились за содействием французских властей, которые предложили им заход в порт Бреста", - уточнили в российском посольстве.
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