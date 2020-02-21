На Урале принудительно госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, прилетевшей с китайского курортного острова Хайнань, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба облсуда.
Девочка вместе с родителями вернулась из города Санья, расположенного на Хайнане, 2 февраля. Спустя 11 дней, по данным суда, из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из Китая, имеет признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери ребенка к выполнению санитарно-профилактических мероприятий, уточнили в суде.
"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", – говорится в сообщении.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
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