Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T15:27+0300
https://ria.ru/20200221/1565066812.html
На Урале принудительно госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
https://cdn21.img.ria.ru/images/147419/93/1474199374_0:320:6144:3776_1036x0_80_0_0_56c48dddb391c2399ece18a6b8e78267.jpg
РИА Новости

На Урале принудительно госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

15:27 21.02.2020
3132
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес решение о принудительной госпитализации четырехлетней девочки, прилетевшей с китайского курортного острова Хайнань, у которой заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба облсуда.
Девочка вместе с родителями вернулась из города Санья, расположенного на Хайнане, 2 февраля. Спустя 11 дней, по данным суда, из поликлиники, к которой прикреплен ребенок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из Китая, имеет признаки ОРВИ. Родителям было выдано постановление о госпитализации ребенка, его изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля, но мать девочки отказалась от взятия биоматериалов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с иском о понуждении матери ребенка к выполнению санитарно-профилактических мероприятий, уточнили в суде.
"Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил административный иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области о принудительной госпитализации в стационар ГКБ №40 четырехлетней девочки с подозрением на коронавирусную инфекцию. В стационар ребенок помещается до 26 февраля 2020 года включительно. Постановление подлежит немедленному исполнению", – говорится в сообщении.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
20 февраля, 15:07
Вторая сбежавшая в Петербурге пациентка намерена вернуться в больницу
2411141
Обсудить 0
ХубэйФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗСаньяУханьПроисшествия
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
СМИ: в Китае зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом
Табличка на входе в здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
В посольстве во Франции назвали причину смерти российского моряка
Руки в наручниках
В Испании задержали россиянку по запросу США
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Японии еще девять человек заразились коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске вынесли приговор мужчине, ставившему пасынка на гречку
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Владимир Зеленский
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Дезинфекция улицы в Пекине
Минздрав Ирана допустил распространение коронавируса во всей стране
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Идлиба
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
За рулем автомобиля
Россияне назвали автомобиль мечты
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко не дали высказаться на тему антисемитизма на ПА ОБСЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
Эрдоган: Макрон и Меркель предложили Путину провести саммит по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния