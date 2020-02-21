Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой. Видео выступления опубликовал в фейсбуке офис президента.
Глава государства напомнил, что в стране постоянно говорят о том, что Украина — часть Европы.
"Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", — сказал Зеленский.
Накануне власти Украины эвакуировали из Китая 45 соотечественников и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями в поселке Новые Санжары Полтавской области, где прибывшие из Китая должны были проходить карантин. Местные жители встретили их криками, истериками, а автобусы забросали камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
В конце декабря власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число заразившихся в материковом Китае превысило 75 тысяч человек, более двух тысяч умерли, свыше 18 тысяч уже вылечились. За пределами Китая в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.