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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
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РИА Новости

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

15:26 21.02.2020 (обновлено: 16:52 21.02.2020)
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© REUTERS / Agencja GazetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Agencja Gazeta
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой. Видео выступления опубликовал в фейсбуке офис президента.
Глава государства напомнил, что в стране постоянно говорят о том, что Украина — часть Европы.
"Вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", — сказал Зеленский.
Накануне власти Украины эвакуировали из Китая 45 соотечественников и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями в поселке Новые Санжары Полтавской области, где прибывшие из Китая должны были проходить карантин. Местные жители встретили их криками, истериками, а автобусы забросали камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Вчера, 12:05
Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области
В конце декабря власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Выяснилось, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.
По последним данным, число заразившихся в материковом Китае превысило 75 тысяч человек, более двух тысяч умерли, свыше 18 тысяч уже вылечились. За пределами Китая в 26 странах выявлено больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийПолтавская областьКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хуже... В средневековой Европе шута на царство не назначали... ;-)
21 февраля, 15:28
Владислав Леончук
73100104
судя по тому, что там происходит, с большой долей вероятности можно предположить СТАРТ ПРОДАЖ ИНДУЛЬГЕНЦИИ!!!
21 февраля, 16:03
Сеня Натощак
36210100
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