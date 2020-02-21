США потеряли в Сирии оружия на 715 миллионов долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Тысячи единиц оружия, которые США поставляли своим союзникам в Сирии, могли быть потеряны или украдены. Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.
В денежном выражении потери оценили примерно в 715 миллионов долларов.
Так, по данным ведомства, более четырех тысяч единиц оружия, в том числе пулеметы и гранатометы, хранились в незащищенных контейнерах, так что часть из них заржавела и пришла в негодность.
Кроме того, часть вооружений могла оказаться у боевиков, которые захватывали арсеналы поддерживаемых Вашингтоном группировок.
Издание отмечает, что в 2017-2018 годах Пентагон запросил 930 миллионов долларов для поддержки сил, борющихся в Сирии против "Исламского государства"*. В 2020 году на это хотят потратить еще 173 миллиона.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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