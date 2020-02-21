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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T15:44+0300
https://ria.ru/20200221/1565066152.html
Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959232_0:166:3346:2048_1036x0_80_0_0_4220d5aedfe1191014db497d2eaae4e0.jpg
РИА Новости

Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие

15:22 21.02.2020 (обновлено: 15:44 21.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить по телефону в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе, по его словам, Турция будет действовать в Идлибе, исходя из итогов этих переговоров.
"Сегодня примерно в 18.00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе. Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима", - сказал Эрдоган журналистам.
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