Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие

"Сегодня примерно в 18.00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе. Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима", - сказал Эрдоган журналистам.