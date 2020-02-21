Турция не уйдет из Идлиба, пока там будет продолжаться насилие

АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить по телефону в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе, по его словам, Турция будет действовать в Идлибе, исходя из итогов этих переговоров.
"Сегодня примерно в 18.00 (мск) у меня будет разговор с Путиным. Обсудим с ним все, что происходит в Идлибе. Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима", - сказал Эрдоган журналистам.