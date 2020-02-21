Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Следствие считает каникулы на Пхукете и Доминикане, где отдыхала бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева, взяткой за снятие запрета на продажу медицинских препаратов, следует из материалов дела.

Басманный суд Москвы накануне арестовал до 19 апреля Алексееву по обвинению в получении взятки и директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" американца Джина Мирона Спектора за посредничество в даче взятки. По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, с 2014 по 2017 годы занимавший должность гендиректора ООО "Промомед Рус", и советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко.

"Постановление 183н исключало часть препаратов из оборота в России, среди них активное вещество, входящее в состав препаратов, которые производили Белоножко и Якушкин. Это усложняло продажу. Если бы они из этого постановления исключили одно и другое вещество, убрав из параграфа, можно было бы этот препарат отнести к другой категории, соответственно, он бы по-другому продавался", - указывается в материалах дела.

Речь идет о приказе Минздрава России от 22 апреля 2014 года N183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету".