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Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера
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РИА Новости

Стало известно, от кого получила взятку бывшая помощница вице-премьера

15:17 21.02.2020 (обновлено: 23:09 21.02.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Следствие считает каникулы на Пхукете и Доминикане, где отдыхала бывшая помощница вице-премьера РФ Анастасия Алексеева, взяткой за снятие запрета на продажу медицинских препаратов, следует из материалов дела.
Басманный суд Москвы накануне арестовал до 19 апреля Алексееву по обвинению в получении взятки и директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" американца Джина Мирона Спектора за посредничество в даче взятки. По делу также проходят директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, с 2014 по 2017 годы занимавший должность гендиректора ООО "Промомед Рус", и советник гендиректора АО "Р-Фарм" Вадим Белоножко.
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"Постановление 183н исключало часть препаратов из оборота в России, среди них активное вещество, входящее в состав препаратов, которые производили Белоножко и Якушкин. Это усложняло продажу. Если бы они из этого постановления исключили одно и другое вещество, убрав из параграфа, можно было бы этот препарат отнести к другой категории, соответственно, он бы по-другому продавался", - указывается в материалах дела.
Речь идет о приказе Минздрава России от 22 апреля 2014 года N183н "Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету".
По версии следствия, Анастасия Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником заместителя председателя правительства России, получила взятку от Якушкина в виде оказания услуг имущественного характера: за его счет была оплачена поездка на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники на общую сумму 4 миллиона рублей. Спектор обвиняется в совершении преступления против государственной службы, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Пхукет (остров)Р-фармБасманный суд г. МосквыМоскваДоминиканаПроисшествия
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