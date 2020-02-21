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Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай
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РИА Новости

Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай

15:17 21.02.2020
24968
© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители продуктов питания переориентируются с российского на китайский рынок, если Россельхознадзор будет продолжать практику ограничений в отношении них.
Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных, поясняя это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности.
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"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт - ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.
Лукашенко также заявил о готовности Белоруссии поделиться с Архангельской областью своим опытом по развитию сельского хозяйства. "Мы с вами находимся в зоне рискованного земледелия. Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов", - сказал белорусский президент.
По его словам, именно развитие эффективного тепличного хозяйства позволяет Белоруссии выращивать овощную продукцию, которая конкурентна в том числе и на российском рынке. "Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам", - пояснил Лукашенко.
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4217185456
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Сергей ДанквертАлександр ЛукашенкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайРоссияЭкономика
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21 февраля, 15:42
ppet.g6
4401002
Ага, это как с закупкой нефти в Казахстане... всё на словах , да на словах.
21 февраля, 15:22
Dublieris Ceļa
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