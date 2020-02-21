Лукашенко пригрозил России переориентацией поставок продуктов на Китай

МИНСК, 21 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские производители продуктов питания переориентируются с российского на китайский рынок, если Россельхознадзор будет продолжать практику ограничений в отношении них.

Россельхознадзор в последние годы неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий, в основном - мясных и молочных, поясняя это несоответствием продуктов требованиям качества и безопасности.

"Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (глава Россельхознадзора Сергей Данкверт - ред.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

Лукашенко также заявил о готовности Белоруссии поделиться с Архангельской областью своим опытом по развитию сельского хозяйства. "Мы с вами находимся в зоне рискованного земледелия. Мы можем вам помочь и в племенном деле, и в выращивании овощных культур, оборудовании молочно-товарных ферм, тепличных комплексов", - сказал белорусский президент.