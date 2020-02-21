Глава Полтавской области рассказал, кому выгодны беспорядки

По словам губернатора, ему известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, "стоят в том числе и определенные бизнес- и политические группировки".

"Они боятся потерять прибыль, которую раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области", - цитирует Синегубова пресс-служба областной госадминистрации.

Ранее замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" В Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка.