В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.

Также в скрине письма, распространённого пресс-службой, говорится о "минировании" более 100 детских садов Петербурга.

ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России

ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.