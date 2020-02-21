Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T14:54+0300
https://ria.ru/20200221/1565064027.html
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

14:54 21.02.2020
134
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Два районных суда Петербурга эвакуируются из-за угроз "минирования", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Также в скрине письма, распространённого пресс-службой, говорится о "минировании" более 100 детских садов Петербурга.
Сотрудники полиции у торгового центра в Санкт-Петербурге
19 февраля, 18:06
ФСБ нашла новый источник сообщений о "минированиях" в России
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Ранее ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
Полиция
12 февраля, 07:37
Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
040021
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
Верховная рада рассмотрела треть поправок к закону о рынке земли
Вид на Саратов. Архивное фото
Прокуратура в Саратове выявила двух "несуществующих" детей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
Глава Полтавской области рассказал, кому выгодны беспорядки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова дала старт детскому конкурсу "Письмо солдату. О детях войны"
Молоко в бутылках
В России упразднили норму выдачи молока "за вредность"
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
У сбежавшей из больницы в Петербурге Ильиной не выявили коронавирус
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек оценил приговор экс-министру обороны Украины Гриценко
Учения военных медиков
Трех нижегородских врачей признали виновными в смерти пациента
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о гибели одного человека из-за обстрелов
Американские флаги в Вашингтоне
США ужесточат экспортный режим в отношении России
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Депутаты парламента Киргизии посетили Атамбаева в СИЗО
Конституция Российской Федерации
ЦИК рассказал о работе по информированию о голосовании по Конституции
Молоток судьи
Бывший новгородский вице-губернатор получил семь лет за мошенничество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса
02:00Шеф-повар назвал главное блюдо на 23 февраля
01:45Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
01:44США провели учения на случай ядерной войны с Россией
01:38Сандерс призвал Россию "держаться подальше" от выборов в США
01:31На Берлинале представили фильм "Минамата" с Джонни Деппом
01:23Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай
01:20Сотни больных ВИЧ пикетируют правительство Мексики, требуя лекарств
01:05Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек
00:54Зеленский рассказал о "вирусологах в спортивных костюмах"
00:28Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования
00:23Премьер Греции считает разногласия по бюджету Евросоюза значительными
00:21Франция и Германия призвали прекратить огонь в Идлибе
00:18Станция "Смоленская" московского метро закрылась почти на полтора года
00:06Часть конструкций упала с башни "Око" комплекса "Москва-сити"
00:02Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей
23:38В Иране завершились парламентские выборы
23:22В Госдуме назвали плюсы проекта об упрощенном гражданстве
23:20Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
23:09Полиция требует арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Лента новостейМолния