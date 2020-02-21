В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Два районных суда Петербурга эвакуируются из-за угроз "минирования", сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Василеостровский и Приморский суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Также в скрине письма, распространённого пресс-службой, говорится о "минировании" более 100 детских садов Петербурга.
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Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Ранее ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
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