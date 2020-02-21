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Собянин вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы
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РИА Новости

Собянин вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы

14:35 21.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы, среди получивших награду – государственный и общественный деятель Владимир Долгих, актёр театра и кино Николай Дупак, участник трёх войн Михаил Подгурский.
Торжественная церемония прошла в пятницу в историческом Красном зале столичной мэрии на Тверской улице.

"Москва и вся страна готовится к замечательному юбилею - 75-летию Победы над фашистской Германией. Победы, которую вы выковали своим трудом, своими руками, своими боевыми заслугами. По поручению президента сегодня вручаются юбилейные медали, посвящённые этой доблестной дате", - обратился Собянин к ветеранам.

Он поблагодарил их за подвиги, совершенных во время Великой Отечественной войны.
"Вы сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой войне. И хотел сказать слова огромной благодарности за все 75 лет, прожитых вами и после Победы! Вы не остановили свои подвиги и после войны. Вы восстанавливали нашу страну, крепили ее силу и славу", - отметил мэр Москвы.
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"Все, что сегодня есть у нас, основано на вашем труде, на ваших плечах, на ваших талантах. Будучи даже в преклонном возрасте, вы оказываете содействие в общественном воспитании подрастающего поколения, в делах нашего города", - отметил Собянин.
Юбилейные медали вручены 15 ветеранам, среди которых председатель Московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Владимир Долгих, актер Николай Дупак, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, генерал-майор авиации Сергей Крамаренко, 102-летний участник трёх войн Михаил Подгурский, заслуженный артист РСФСР Виктор Рухманов и другие.
Всего юбилейной медалью будут награждены более 57 тысяч москвичей.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ДолгихСергей СобянинМоскваОбщество
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