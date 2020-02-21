Коронавирус нашли у израильтянина, эвакуированного с Diamond Princess

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Заражение Заражение коронавирусом подтверждено у одного из израильтян, доставленных ночью на родину из Японии с карантинного лайнера Diamond Princess , сообщило министерство здравоохранения Израиля

"Экспертиза в центральной лаборатории министерства здравоохранения показала, что у одного из пассажиров, возвратившихся с корабля в Японии, был получен положительный анализ на коронавирус", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Израильтяне были доставлены минувшей ночью с круизного лайнера на родину специальным рейсом и помещены в еще более строгий карантин в больнице Шеба – Тель Хашомер, где они должны провести две недели в изолированных палатах под наблюдением врачей. Специально перед их прибытием в больнице был подготовлен изолированный карантинный корпус.

Другие 11 пассажиров лайнера, которые вернулись в Израиль, были признаны здоровыми.

Ранее министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение о том, что нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.

В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан страны, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.

Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 "Нарушение указаний властей".