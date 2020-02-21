Новак рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть, сообщил министр энергетики . Россия предложилапостепенно снижать премию к цене на нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — цитирует слова министра пресс-служба Минэнерго.

Он добавил, что предложения российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до белорусских партнеров.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсудил вопросы поставок нефти с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер сообщил о готовности Москвы компенсировать Минску примерно 300 миллионов долларов доходов, выпадающих из бюджета из-за российского налогового маневра.

В свою очередь, в Кремле подтвердили, что президенты обсудили вопросы поставок нефти и цены, но подчеркнули, что речи о каких-либо компенсациях из российского бюджета не идет.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, государство также не будет навязывать российским нефтяным компаниям невыгодные условия поставок нефти Минску.

Сырьевые споры

Россия и Белоруссия пока не могут договориться о новых поставках нефти. Основным препятствием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере, также Минск не устраивает цена. В частности, там считают нецелесообразным сохранять премии для российских нефтяных компаний.

На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Также стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.

Седьмого февраля Путин и Лукашенко встретились в Сочи, однако о новых контрактах не договорились. Также на этой неделе белорусский лидер обсудил дальнейшее сотрудничество с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. О преодолении разногласий не сообщалось.