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Дело историка Соколова может поступить в суд в апреле
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РИА Новости

Дело историка Соколова может поступить в суд в апреле

14:20 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинОлег Соколов
Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым может поступить в суд в апреле, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Следствие близится к концу, и, скорее всего, дело Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года", - сказал журналистам Почуев.
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Дело Соколова было передано для расследования в центральный аппарат СК. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
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Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
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