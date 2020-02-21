Дело историка Соколова может поступить в суд в апреле

"Следствие близится к концу, и, скорее всего, дело Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля этого года", - сказал журналистам Почуев.

Дело Соколова было передано для расследования в центральный аппарат СК. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.