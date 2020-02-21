Садовод рассказала, как избавиться от борщевика на участке

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Борщевик является очень опасным сорняком, избавиться от взрослого куста которого практически невозможно, поэтому нужно уничтожать его на ранних стадиях, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
В пятницу стало известно, что Совет Федерации направил в Минюст предложения к новой редакции КоАП, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках. Штрафы для физлиц могут составить от 2 до 3 тысяч рублей.
"Борщевик пока маленький, пока всходы, еще можно справиться. Если большой - это беда просто. Борщевик, на самом деле, очень страшное растение. Если его на ранних стадиях не искоренить, то потом его практически уничтожить (невозможно - ред.)", - сказала она. По словам эксперта, ни скашивание, ни засыпание землей не помогут. Эффективными могут только мощные гербициды, но они в основном "не для частных лиц".
"Безусловно, он убивает другие культуры. Во-первых, банально даже как сорняк - громадный, густой - забивает растущее рядом. Потом, его корни влияют так, что могут различные семена нормальных культур просто не всходить рядом с борщевиком, в непосредственной близости", - объяснила она.
Воронова также отметила и опасность борщевика для живых организмов, так как сок растения может вызвать сильные ожоги.
"Надо садоводам смотреть, отслеживать - если рядом где-то есть или где-то взошло что-то похожее на борщевик, надо уничтожать сразу, пока маленький. Действительно, должны следить", - подытожила эксперт.