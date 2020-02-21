Садовод рассказала, как избавиться от борщевика на участке

"Борщевик пока маленький, пока всходы, еще можно справиться. Если большой - это беда просто. Борщевик, на самом деле, очень страшное растение. Если его на ранних стадиях не искоренить, то потом его практически уничтожить (невозможно - ред.)", - сказала она. По словам эксперта, ни скашивание, ни засыпание землей не помогут. Эффективными могут только мощные гербициды, но они в основном "не для частных лиц".