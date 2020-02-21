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Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
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РИА Новости

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

14:19 21.02.2020 (обновлено: 14:37 21.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
"Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству", — сказал он в эфире интернет-канала "Исландия".
По словам Турчинова, сам он настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, но не получил поддержки на фоне борьбы за власть.
"Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом", — добавил экс-секретарь СНБО.
В дальнейшем, пояснил он, этот вопрос не поднимался, поскольку военное положение стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от МВФ и отпугнуло бы иностранных инвесторов.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, введение военного положения не поможет решить конфликт в Донбассе, а лишь приведет к хаосу.
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Совет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийАлександр ТурчиновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Опять везде Украина стала появляться.
21 февраля, 17:53
Oleg Oleg
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Война не объявлена, военное положение не введено, но воюют в полный рост! Со своим, теперь уже надеюсь бывшим народом! А отмазка про получение денег от МВФ в стиле чубатых!
21 февраля, 14:45
Супер Марио
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