Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

"Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству", — сказал он в эфире интернет-канала " Исландия ".

По словам Турчинова, сам он настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, но не получил поддержки на фоне борьбы за власть.

"Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом", — добавил экс-секретарь СНБО.

В дальнейшем, пояснил он, этот вопрос не поднимался, поскольку военное положение стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от МВФ и отпугнуло бы иностранных инвесторов.