Джабаров рассказал об отказах Эстонии в шенгенских визах россиянам

"Сенатор обратил внимание парламентариев на то, что в последнее время эстонские власти, прикрываясь соображениями "национальной безопасности", на системной основе закрывают въезд в Шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым и журналистам, молодежным активистам", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.

"Не вызывает сомнений, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми российскими общественными деятелями, журналистами и молодежными активистами из патриотических организаций, взгляды и деятельность которых не совпадают с позицией официальных властей. Причем устанавливаются максимальные сроки, применяемые, как правило, к злостным нарушителям", - заявил парламентарий.