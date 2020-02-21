Джабаров рассказал об отказах Эстонии в шенгенских визах россиянам

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в Парламентской ассамблее ОБСЕ о неправомерных отказах россиянам в шенгенских визах.
"Сенатор обратил внимание парламентариев на то, что в последнее время эстонские власти, прикрываясь соображениями "национальной безопасности", на системной основе закрывают въезд в Шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым и журналистам, молодежным активистам", - говорится в сообщении пресс-службы Совфеда.
Выступая на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, Джабаров напомнил, в частности, что в марте 2018 года было отказано в визе и введен запрет на въезд на пять лет депутату Госдумы Константину Затулину, а в июле 2019 года в аэропорту Таллина были задержаны и затем выдворены в Россию журналисты телеканала "Звезда".
"Не вызывает сомнений, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми российскими общественными деятелями, журналистами и молодежными активистами из патриотических организаций, взгляды и деятельность которых не совпадают с позицией официальных властей. Причем устанавливаются максимальные сроки, применяемые, как правило, к злостным нарушителям", - заявил парламентарий.
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Он считает, что можно квалифицировать такую практику как визовой произвол, противоречащий духу и смыслу Шенгенских соглашений.
"По сути, речь идет не только о недопустимом толковании Таллином административных полномочий, но и намеренном ограничении свободы передвижения по причине политических убеждений, что, на наш взгляд, не соответствует обязательствам Эстонии в сфере защиты прав человека", - сказал Джабаров.