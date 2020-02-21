Эрдоган обсудил по телефону с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе

АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийском Идлибе, подчеркнул необходимость прекращения атак сирийской армии, говорится в сообщении администрация президента Турции.
"Наш президент провел трехсторонний телефонный разговор с Макроном и Меркель. По его словам, агрессия сирийского режима и его сторонников в Идлибе должна быть прекращена. Президент подчеркнул, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимо оказать решительную поддержку конкретными действиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган выразил соболезнование в связи с терактом в немецком Ханау и осудил это нападение, основанное на ксенофобии и дискриминации мусульман.
Собеседники обсудили также ситуацию в Ливии.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России