Эрдоган обсудил по телефону с Макроном и Меркель ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018

"Наш президент провел трехсторонний телефонный разговор с Макроном и Меркель. По его словам, агрессия сирийского режима и его сторонников в Идлибе должна быть прекращена. Президент подчеркнул, что для предотвращения гуманитарного кризиса необходимо оказать решительную поддержку конкретными действиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган выразил соболезнование в связи с терактом в немецком Ханау и осудил это нападение, основанное на ксенофобии и дискриминации мусульман.

Собеседники обсудили также ситуацию в Ливии.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.