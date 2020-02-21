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Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной
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РИА Новости

Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной

13:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСвадебные кольца на автомобиле
Свадебные кольца на автомобиле
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Житель города Волхов Ленинградской области в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной, сообщил глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун.
Пара поженилась в красивую дату 20.02.2020 и стала самой возрастной в числе семи пар, которые заключили брак в этот день в Волхове.
"Самыми старшими молодоженами сегодня стали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Ему 95, ей 77. Судьба их свела в Совете ветеранов. Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны", - написал Брицун в своем аккаунте в Instagram.
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Ленинградская областьВолховОбщество
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