Житель Волхова в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Житель города Волхов Ленинградской области в 95 лет женился на 77-летней возлюбленной, сообщил глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун.
Пара поженилась в красивую дату 20.02.2020 и стала самой возрастной в числе семи пар, которые заключили брак в этот день в Волхове.
"Самыми старшими молодоженами сегодня стали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Ему 95, ей 77. Судьба их свела в Совете ветеранов. Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны", - написал Брицун в своем аккаунте в Instagram.