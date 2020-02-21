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2020-02-21T14:43+0300
https://ria.ru/20200221/1565054498.html
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
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РИА Новости

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

13:42 21.02.2020 (обновлено: 14:43 21.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоАнатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
© РИА Новости / Евгений Котенко
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Гриценко признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
4 февраля, 14:56
В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
По окончании срока ему на три года запрещается занимать должности на государственной и муниципальной службе, правда, только российской.
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом. Так, в одном случае он заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.
Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.
Уголовное дело рассмотрели заочно — подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.
Анатолий Гриценко
11 декабря 2019, 10:28
В Госдуме назвали суд над экс-главой минобороны Украины показательным

Чем известен Гриценко

Анатолий Гриценко стал заметным участником политических процессов на Украине с начала 2000-х годов. В 2004-м он работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы.
В 2005-2007 годах трижды возглавлял Министерство обороны: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича.
С 2007 по 2014-й был депутатом Верховной рады. На выборах в 2014 и 2019 годах возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в парламент не сумел.
Кроме того, Гриценко трижды баллотировался на пост президента: в 2010 году он набрал 1,2 процента голосов, в 2014-м — 5,4, а в 2019-м — 6,91 процента.
Против Гриценко возбуждались уголовные дела не только в России, но и на Украине. В 2014 году украинская Генпрокуратура открыла против него дело о служебной халатности — как утверждало следствие, он и другие бывшие министры обороны привели украинскую армию в "состояние ненадлежащей боеготовности". Чем закончилось расследование, не сообщалось.
Анатолий Гриценко
20 февраля, 12:48
Интерпол отказался помогать РФ в деле об экс-министре обороны Украины
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Ситуация на УкраинеДонбассАнатолий ГриценкоМоскваРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скорее смешная...
21 февраля, 13:46
СПСтанислав Перов
786010041
да цирк вся эта заочность...
21 февраля, 13:45
АМАлександр Михайлов
000000
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