Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Второй западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гриценко признали виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ".

По окончании срока ему на три года запрещается занимать должности на государственной и муниципальной службе, правда, только российской.

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом. Так, в одном случае он заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Вторая идея Гриценко заключалась в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе украинцы должны отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

Прокурор запрашивал для политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании.

Уголовное дело рассмотрели заочно — подсудимый находится на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.

Чем известен Гриценко

Анатолий Гриценко стал заметным участником политических процессов на Украине с начала 2000-х годов. В 2004-м он работал в избирательном штабе Виктора Ющенко, участвовал в написании его программы.

В 2005-2007 годах трижды возглавлял Министерство обороны: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича.

С 2007 по 2014-й был депутатом Верховной рады. На выборах в 2014 и 2019 годах возглавлял список партии "Гражданская позиция", но пройти в парламент не сумел.

Кроме того, Гриценко трижды баллотировался на пост президента: в 2010 году он набрал 1,2 процента голосов, в 2014-м — 5,4, а в 2019-м — 6,91 процента.