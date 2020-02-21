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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T13:21+0300
https://ria.ru/20200221/1565052815.html
В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии
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РИА Новости

В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии

13:21 21.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Тема проведения саммита по Сирии с участием России, Турции, Франции и Германии проговаривается, четких решений пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонную беседу, в ходе которой лидеры ФРГ и Франции выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для разрешения ситуации в Идлибе.
"Действительно, тема проведения такого очередного саммита, она неоднократно фигурировала как и в двусторонних контактах, так и в контактах трехсторонних. Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Но еще раз повторяю, конкретных пока согласований нет на этот счет", - сказал Песков журналистам.
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Война в СирииЭммануэль МакронИдлиб (мухафаза)Ангела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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