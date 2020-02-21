В Кремле рассказали об обсуждении саммита по Сирии

"Действительно, тема проведения такого очередного саммита, она неоднократно фигурировала как и в двусторонних контактах, так и в контактах трехсторонних. Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то четких решений на этот счет сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Но еще раз повторяю, конкретных пока согласований нет на этот счет", - сказал Песков журналистам.