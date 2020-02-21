В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о разговоре с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Сочи

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Москвы компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортных пошлин на нефть.

По словам президента Белоруссии, в утреннем телефонном разговоре с Владимиром Путиным российский лидер предложил сохранить финансовые условия поставок нефти на уровне 2019 года и возместить недополученные из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 миллионов долларов.

Представитель Кремля подтвердил журналистам, что два лидера обсудили вопросы нефти и ее стоимости, но не стал озвучивать детали.

При этом он подчеркнул, что речи о компенсации выпадающих доходов Минска из российского бюджета не идет.

Песков отметил, что по итогам разговора "каждая сторона делает свои собственные калькуляции".

"Работа будет продолжена, действительно дано поручение правительству Белоруссии продолжить контакты и с нашими компаниями, и с представителями российской стороны", — подтвердил он.

По словам Пескова, накануне прошло совещание у замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, где представители российских нефтяных компаний высказались насчет возможных цен и скидок на поставки сырья в Белоруссию.

"Естественно, не может идти речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре", — заключил пресс-секретарь президента.

Сырьевые споры

Россия и Белоруссия пока не могут договориться о новых поставках нефти. Основным препятствием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере, также Минск не устраивает цена. В частности, там считают нецелесообразным сохранять премии для российских нефтяных компаний.

На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Также стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.