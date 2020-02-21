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Религия и мировоззрение
2020-02-21T13:15+0300
https://ria.ru/20200221/1565052487.html
РПЦ: нижний храм главного собора ВС РФ в парке "Патриот" построен
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РИА Новости

РПЦ: нижний храм главного собора ВС РФ в парке "Патриот" построен

13:15 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение нижнего (малого) храма Патриаршего собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в Подмосковье, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.
"Отделка нижнего храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. При изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты. Киоты также сделаны из керамики и украшены гжелью. Облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синим гжелем, перламутром и обжигали еще раз. Полы храма выложены мрамором, при строительстве использовался минерал оникс, имеются вставки из литой латуни", - говорится в сообщении.
Престол нижнего храма будет освящен в честь равноапостольного великого князя Владимира, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика с изображением крещения князя Владимира в Херсонесе.
По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВС
7 декабря 2019, 14:01
По старинным технологиям: мозаика для Главного храма ВСМозаичное убранство для Главного храма Вооруженных Сил России делается художниками по старинным технологиям. Мозаика выкладывается в реальных размерах. Несколько десятков специалистов трудятся над этими полотнами, которые станут основным украшением стен будущего храма.
Помещение баптистерия полностью выполнено в керамике. Также, по информации РПЦ, большая купель для крещения взрослых сделана из белой глины. В дальнейшем здесь будет установлена и малая купель для крещения младенцев.
Патриарший собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ возводится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, наполнено символизмом в память о всех павших в войне в борьбе с фашизмом, а также в честь всех ветеранов. Строительство главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".
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Религия и мировоззрениеВооруженные силы РФПатриотНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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