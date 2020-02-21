РПЦ: нижний храм главного собора ВС РФ в парке "Патриот" построен

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение нижнего (малого) храма Патриаршего собора в честь Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ, который строится в Подмосковье, сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.

"Отделка нижнего храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. При изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты. Киоты также сделаны из керамики и украшены гжелью. Облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синим гжелем, перламутром и обжигали еще раз. Полы храма выложены мрамором, при строительстве использовался минерал оникс, имеются вставки из литой латуни", - говорится в сообщении.

Престол нижнего храма будет освящен в честь равноапостольного великого князя Владимира, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика с изображением крещения князя Владимира в Херсонесе.

Помещение баптистерия полностью выполнено в керамике. Также, по информации РПЦ, большая купель для крещения взрослых сделана из белой глины. В дальнейшем здесь будет установлена и малая купель для крещения младенцев.