Тина Канделаки посоветовала, что дарить мужьям на 23 февраля

"Вишлисты. Я считаю, что это круто! Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком, — написала журналистка. — Приведу пример из жизни. В связи с небольшим ремонтом мы с Васей меняли холодильник. На день рождения наши с мужем близкие приятели подарили картину, на которой изображена наша кухня с новым холодильником. То есть подарили холодильник".