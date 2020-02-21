Тина Канделаки посоветовала, что дарить мужьям на 23 февраля

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки опубликовала в инстаграме пост, в котором посоветовала, что дарить мужьям, родным или друзьям на 23 февраля.
В список Канделаки вошли такие варианты подарков, как книги, подписка, спорт-инвентарь, абонемент, деньги, поездка, а еще, по ее мнению, здорово, когда человек знает, чего хочет.
"Вишлисты. Я считаю, что это круто! Если вы или ваша вторая половинка составляете их, то вы всегда угадаете с подарком, — написала журналистка. — Приведу пример из жизни. В связи с небольшим ремонтом мы с Васей меняли холодильник. На день рождения наши с мужем близкие приятели подарили картину, на которой изображена наша кухня с новым холодильником. То есть подарили холодильник".
Тина Канделаки уверена, что тематическая книга — "всегда хорошая идея", подписка обрадует тех, кто любит смотреть сериалы или читать журналы, вещи для спорта — оригинальный подарок, особенно "пистолет для разбивания мыщц".
"Дарить деньги — вообще не моветон, это старая кавказская традиция. Если подарено от души — на здоровье. В детстве ждала, когда бабушка подарит мне пять рублей. Потом ставки выросли до двадцати пяти, и я начала их откладывать", — рассказала телеведущая.
Большинству пользователей понравилась идея с поездкой.
"Путешествие — лучший подарок. Это эмоции и впечатления", — прокомментировала @eugenia.milohina.
"Полностью за эмоции и активность. Поэтому спорт, да. Какое-то активное мероприятие, в том числе путешествие, да", — поддержала @luxtek.pro.
"Путешествия — это всегда незабываемо и классно! Спасибо, Тина, за примеры!" — присоединилась к обсуждению @elenaelenasol.