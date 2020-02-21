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Арестованный в Москве американец попросил о помощи посольство США
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РИА Новости

Арестованный в Москве американец попросил о помощи посольство США

13:12 21.02.2020
2010
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Защита американца Джина Мирона Спектора, арестованного накануне за посредничество при даче взятки, обратилась в посольство США с просьбой посетить его в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Ратнер.
Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 19 апреля Спектора и бывшую помощницу заместителя председателя правительства России Анастасию Алексееву по делу о взятке.
"Спектор попросил меня обратиться с просьбой о помощи в посольство США, что я только что сделал. Я направил официальное письмо, в котором указал, что мой доверитель просит дипломатов просит посетить его в СИЗО, так как считает данное уголовное преследование политически мотивированным и незаконным", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником вице-премьера РФ, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела): за его счет была оплачена поездка на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники на общую сумму в 4 миллиона рублей. Спектор обвиняется в совершении преступления против государственной службы, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спектор хорошо говорит по-русски, родился в Ленинграде и последние пять лет проживет в Санкт-Петербурге, женат на россиянке.
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Джин Мирон СпекторБасманный суд г. МосквыПосольство США в РФРоссияСШАПроисшествия
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