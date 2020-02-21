Арестованный в Москве американец попросил о помощи посольство США

"Спектор попросил меня обратиться с просьбой о помощи в посольство США, что я только что сделал. Я направил официальное письмо, в котором указал, что мой доверитель просит дипломатов просит посетить его в СИЗО, так как считает данное уголовное преследование политически мотивированным и незаконным", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Алексеева, бывшая в 2015-2016 годах помощником вице-премьера РФ, получила взятку от некоего Якушкина (другой фигурант дела): за его счет была оплачена поездка на Пхукет на новогодние праздники и в Доминикану на майские праздники на общую сумму в 4 миллиона рублей. Спектор обвиняется в совершении преступления против государственной службы, за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы. Спектор хорошо говорит по-русски, родился в Ленинграде и последние пять лет проживет в Санкт-Петербурге, женат на россиянке.