Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, приехавшим для проведения тренингов, сообщается в пятницу на сайте Госпогранслужбы.

В частности, пограничники не впустили на территорию Украины гражданина России 1985 года рождения.

"Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии (Владимира) Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015", - сообщается на сайте.

Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. "В биографии этого "СММ-тренера" также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт - рейс на Минск и запрет въезда на Украину на три года", - добавили в пресс-службе.

Также не впустили в страну россиянку 1980 года рождения. "Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном на Украине интернет-ресурсе", - добавили в Госпогранслужбе.