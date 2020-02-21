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Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов
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РИА Новости

Украина запретила въезд россиянам, приехавшим для проведения тренингов

13:02 21.02.2020
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© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOСотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в международном аэропорту Борисполь . Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Украина запретила въезд на три года трем гражданам РФ, приехавшим для проведения тренингов, сообщается в пятницу на сайте Госпогранслужбы.
В частности, пограничники не впустили на территорию Украины гражданина России 1985 года рождения.
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"Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии (Владимира) Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015", - сообщается на сайте.
Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. "В биографии этого "СММ-тренера" также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт - рейс на Минск и запрет въезда на Украину на три года", - добавили в пресс-службе.
Также не впустили в страну россиянку 1980 года рождения. "Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном на Украине интернет-ресурсе", - добавили в Госпогранслужбе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Работа пограничных служб Украины
22 декабря 2019, 08:00
Украина на замке для российских СМИ: там опять ловят предателей
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