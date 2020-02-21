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Глава Приамурья раскритиковал школьные обеды
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РИА Новости

Глава Приамурья раскритиковал школьные обеды

12:51 21.02.2020 (обновлено: 13:27 21.02.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов попросил министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием. Такое поручение он дал, побывав в школе в поселке Прогресс, где ученикам предложили макароны с баклажанной икрой, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

"Макароны с баклажанной икрой — это не еда для детей. Изучите этот вопрос, сделайте предложения, мы дофинансируем питание, если нужно. Но такого быть не должно", — сказал Орлов Яковлевой по видеосвязи во время совещания в Прогрессе.

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В пресс-службе правительства отметили, что предстоит тщательно проанализировать меню и стоимость питания. Кроме того, планируется купить за счет областного бюджета конвектоматы и другое оборудование для приготовления пищи.
Яковлева, со своей стороны, напомнила, что Амурская область — одна из первых, где приняли закон о бесплатном питании учащихся начальных классов. Она подчеркнула, что контроль за качеством пищи ведется очень жесткий.
"Каждый выезд губернатора в территорию обязательно включает в себя посещение школьной столовой. Все вопросы некачественного питания или отсутствия меню незамедлительно ставятся на контроль", — сказала министр РИА Новости.
По ее словам, сейчас чиновники изучают состояние оборудования школьных столовых для разработки программы по обновлению материально-технической базы. "Здесь задача — не просто замена оборудования, а приобретение современной и энергоэффективной техники, которая в том числе позволит сохранить полезные свойства продуктов", — добавила Яковлева.
Школьник расплачивается за обед
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Василий ОрловАмурская областьОбщество
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