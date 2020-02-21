В Малайзии от коронавируса излечилась американка с лайнера Westerdam

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожилая гражданка США, у которой в Пожилая гражданка США, у которой в Малайзии медики диагностировали заражение коронавирусом COVID-19 , излечилась от этого заболевания, но все равно остается в больнице из-за симптомов болезни, сообщает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ван Азизу Ван Исмаил.

Ранее со ссылкой на минздрав страны сообщалось, что медики диагностировали в Малайзии заболевание коронавирусом у 83-летней американки, которая была пассажиркой круизного судна Westerdam, прибывшее ранее в камбоджийский Сиануквиль. В общей сложности 145 пассажиров этого круизного судна вылетели в Малайзию 14 февраля. Заражение коронавирусом у 85-летнего мужа американки зафиксировано не было. Он находится под наблюдением врачей в больнице из-за симптомов болезни. Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен.

По словам вице-премьера Малайзии, на данный момент суммарное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 22. При этом 17 из заболевших полностью выздоровели, им разрешили вернуться домой. Пятеро все еще проходят лечение.

"Тесты американки с лайнера MS Westerdam дважды показали отрицательный результат на заражение COVID-19. Однако она все еще продолжает находиться в больнице (города –ред.) Сунгай-Булох, поскольку у нее еще есть симптомы, и сможет вернуться домой, как только излечится от них", - приводит агентство слова вице-премьера.

Ван Азиза Ван Исмаил также указала, что во вторник в китайский город Ухань отправится самолет, который эвакуирует 75 малайзийцев, их супругов и детей.

Газета Star также цитирует слова зампремьера, которая добавила, что власти страны решили не вводить запрет на въезд граждан КНР. Однако будут усилены проверки всех приезжающих из Китая.