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В Малайзии от коронавируса излечилась американка с лайнера Westerdam
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РИА Новости

В Малайзии от коронавируса излечилась американка с лайнера Westerdam

12:49 21.02.2020
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© REUTERS / StringerПассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
© REUTERS / Stringer
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пожилая гражданка США, у которой в Малайзии медики диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, излечилась от этого заболевания, но все равно остается в больнице из-за симптомов болезни, сообщает агентство Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ван Азизу Ван Исмаил.
Ранее со ссылкой на минздрав страны сообщалось, что медики диагностировали в Малайзии заболевание коронавирусом у 83-летней американки, которая была пассажиркой круизного судна Westerdam, прибывшее ранее в камбоджийский Сиануквиль. В общей сложности 145 пассажиров этого круизного судна вылетели в Малайзию 14 февраля. Заражение коронавирусом у 85-летнего мужа американки зафиксировано не было. Он находится под наблюдением врачей в больнице из-за симптомов болезни. Всем остававшимся в Камбодже из-за проверки на коронавирус пассажирам круизного лайнера Westerdam разрешено покинуть страну, ни у одного из них вирус не обнаружен.
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По словам вице-премьера Малайзии, на данный момент суммарное число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 22. При этом 17 из заболевших полностью выздоровели, им разрешили вернуться домой. Пятеро все еще проходят лечение.
"Тесты американки с лайнера MS Westerdam дважды показали отрицательный результат на заражение COVID-19. Однако она все еще продолжает находиться в больнице (города –ред.) Сунгай-Булох, поскольку у нее еще есть симптомы, и сможет вернуться домой, как только излечится от них", - приводит агентство слова вице-премьера.
Ван Азиза Ван Исмаил также указала, что во вторник в китайский город Ухань отправится самолет, который эвакуирует 75 малайзийцев, их супругов и детей.
Газета Star также цитирует слова зампремьера, которая добавила, что власти страны решили не вводить запрет на въезд граждан КНР. Однако будут усилены проверки всех приезжающих из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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