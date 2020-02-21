Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

"Двадцать пять процентов респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - говорится в тексте, опубликованном в пятницу на сайте центра. В скобках приводятся сравнительные цифры из предыдущих исследований самого центра Разумкова. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом.