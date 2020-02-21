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Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
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РИА Новости

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

12:41 21.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерАкция в Киеве против земельной реформы
Акция в Киеве против земельной реформы
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
В декабре 2019 года социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты похожего опроса. Тогда число жителей Украины, которые считают, что страна движется в правильном направлении, составляло 40%.
"Двадцать пять процентов респондентов считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%)", - говорится в тексте, опубликованном в пятницу на сайте центра. В скобках приводятся сравнительные цифры из предыдущих исследований самого центра Разумкова. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом.
Опрос проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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