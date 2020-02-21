В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник

Вид на Мурманск со стороны . Архивное фото

Вид на Мурманск со стороны

© радио Sputnik Вид на Мурманск со стороны

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В министерстве имущественных отношений проходят обыски", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что заместитель министра имущественных отношений Сергей Бунтов задержан за взятку.

В правительстве региона информацию об обысках не опровергают. "Мы ничего не комментируем, пока правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, как только они закончат работу, мы прокомментируем", - заявила РИА Новости министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.

Она добавила, что ранее в правительстве Мурманской области было создано и начало работать антикоррупционное управление.