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В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник
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РИА Новости

В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник

12:38 21.02.2020
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© радио SputnikВид на Мурманск со стороны
Вид на Мурманск со стороны
© радио Sputnik
Вид на Мурманск со стороны . Архивное фото
МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В министерстве имущественных отношений проходят обыски", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что заместитель министра имущественных отношений Сергей Бунтов задержан за взятку.
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В правительстве региона информацию об обысках не опровергают. "Мы ничего не комментируем, пока правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, как только они закончат работу, мы прокомментируем", - заявила РИА Новости министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.
Она добавила, что ранее в правительстве Мурманской области было создано и начало работать антикоррупционное управление.
В региональном СК от комментариев также воздержались, отметив, что в ближайшее время появится официальная информация.
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