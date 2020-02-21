В минимущества Мурманской области проходят обыски, сообщил источник

МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Обыски проходят в министерстве имущественных отношений Мурманской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В министерстве имущественных отношений проходят обыски", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что заместитель министра имущественных отношений Сергей Бунтов задержан за взятку.
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В правительстве региона информацию об обысках не опровергают. "Мы ничего не комментируем, пока правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия, как только они закончат работу, мы прокомментируем", - заявила РИА Новости министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.
Она добавила, что ранее в правительстве Мурманской области было создано и начало работать антикоррупционное управление.
В региональном СК от комментариев также воздержались, отметив, что в ближайшее время появится официальная информация.
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