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"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана
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РИА Новости

"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

12:32 21.02.2020 (обновлено: 13:25 21.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пост студии "Квартал 95", посвященный годовщине Евромайдана, вызвал негодование украинских пользователей фейсбука.
Критике подверглись строки "Я помню, кто за страну погиб, шевронов своих не сбросил".
Под записью появились сотни негативных комментариев, в которых пользователи напоминают, что во время событий на главной киевской площади шевроны носили только бойцы спецподразделения "Беркут".
"Это ода "Беркуту"?" — написал Александр Кравченко.
"А где слова про эбонитовые палочки?" — спросил Александр Тищенко, имея в виду шутку "Квартала" о том, что от ударов дубинкой по протестующим на Майдане можно производить электричество.
"Почему вам не стыдно?" — возмутился Алексей Яковенко.
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Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Массовые акции протеста продолжались в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силами правопорядка. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть "Небесная сотня".
Новые украинские власти возложили ответственность за смерть этих людей на тогдашнего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Однако Янукович не раз заявлял, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Студия "Квартал 95"Ситуация на УкраинеБеркут (спецназ Украины)ЕвромайданУкраинаВ мире
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Bek Shov
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