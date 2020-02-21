"Квартал 95" разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

Критике подверглись строки "Я помню, кто за страну погиб, шевронов своих не сбросил".

Под записью появились сотни негативных комментариев, в которых пользователи напоминают, что во время событий на главной киевской площади шевроны носили только бойцы спецподразделения " Беркут ".

"Это ода "Беркуту"?" — написал Александр Кравченко.

"А где слова про эбонитовые палочки?" — спросил Александр Тищенко, имея в виду шутку "Квартала" о том, что от ударов дубинкой по протестующим на Майдане можно производить электричество.

"Почему вам не стыдно?" — возмутился Алексей Яковенко.

Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Массовые акции протеста продолжались в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силами правопорядка. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть "Небесная сотня".