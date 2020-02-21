Клишас заявил, что в Конституции нет пробелов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пробелы в Конституции РФ противоречили бы ее политическому характеру, их нет в основном законе, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Существуют ли пробелы в конституции? Я согласен, наверное, их нет, в конституции в самой, потому что это бы противоречило именно политическому и учредительному характеру этого документа", - сказал Клишас в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
При этом в конституционном праве РФ пробелы есть, отметил он. Отдельный вопрос заключается в том, нужно ли всегда заполнять такие пробелы, подчеркнул Клишас.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
20 февраля, 17:52Матвиенко поддержала решение закрепить в Конституции понятие брака