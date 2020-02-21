Клишас заявил, что в Конституции нет пробелов

"Существуют ли пробелы в конституции? Я согласен, наверное, их нет, в конституции в самой, потому что это бы противоречило именно политическому и учредительному характеру этого документа", - сказал Клишас в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".