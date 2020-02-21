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Клишас заявил, что в Конституции нет пробелов
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РИА Новости

Клишас заявил, что в Конституции нет пробелов

12:09 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пробелы в Конституции РФ противоречили бы ее политическому характеру, их нет в основном законе, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Существуют ли пробелы в конституции? Я согласен, наверное, их нет, в конституции в самой, потому что это бы противоречило именно политическому и учредительному характеру этого документа", - сказал Клишас в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
При этом в конституционном праве РФ пробелы есть, отметил он. Отдельный вопрос заключается в том, нужно ли всегда заполнять такие пробелы, подчеркнул Клишас.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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