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Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области
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РИА Новости

Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области

12:05 21.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что силовое противостояние в Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая является частью "информационной войны" против властей страны, а также не исключает, что попытки раскачать ситуацию продолжатся.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
"Те события, которые вчера произошли, являются следствием, в том числе, информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне. Я предвижу, что провокации продолжатся. Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику для того, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил Гончарук в Раде в пятницу. Кто якобы раскачивает ситуацию, премьер не пояснил.
По его словам, власти сделали все для того, чтобы эвакуированные граждане Украины были в безопасности. "Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, никаких оснований для паники нет", - добавил премьер.
Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаАлексей ГончарукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Типичное древнее украинство - ничего не знаю, моя хата с краю.
21 февраля, 12:09
vvab6
1100001
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