Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что силовое противостояние в Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая является частью "информационной войны" против властей страны, а также не исключает, что попытки раскачать ситуацию продолжатся.
Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
"Те события, которые вчера произошли, являются следствием, в том числе, информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне. Я предвижу, что провокации продолжатся. Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику для того, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил Гончарук в Раде в пятницу. Кто якобы раскачивает ситуацию, премьер не пояснил.
По его словам, власти сделали все для того, чтобы эвакуированные граждане Украины были в безопасности. "Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, никаких оснований для паники нет", - добавил премьер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.