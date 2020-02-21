Премьер Украины прокомментировал беспорядки в Полтавской области

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области

КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Премьер Украины Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что силовое противостояние Полтавской области из-за эвакуации граждан из Китая является частью "информационной войны" против властей страны, а также не исключает, что попытки раскачать ситуацию продолжатся.

Власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

"Те события, которые вчера произошли, являются следствием, в том числе, информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне. Я предвижу, что провокации продолжатся. Я думаю, что информационное поле продолжат раскачивать, чтобы создать панику для того, чтобы посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил Гончарук в Раде в пятницу. Кто якобы раскачивает ситуацию, премьер не пояснил.

По его словам, власти сделали все для того, чтобы эвакуированные граждане Украины были в безопасности. "Мы готовы реагировать на вызовы, которые существуют, никаких оснований для паники нет", - добавил премьер.