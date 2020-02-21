Клишас рассказал о причинах внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Конституционные изменения в РФ вызваны общественным запросом, желанием граждан закрепить социальные гарантии, а также запросом со стороны гражданского общества, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
"В чем состоит причина (пересмотра Конституции - ред.)? Потому что мы видим, что формируется общественный запрос... Общественный запрос сформирован таким образом, что он затрагивает очень многие положения Конституции", - сказал Клишас
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По мнению сенатора, запрос на изменение Конституции связан, в том числе, с отношениями во внешней политике - в том, что касается вопросов суверенитета. В чем-то изменения вызваны "реально складывающимися отношениями в социальной сфере", отметил он. Кроме того, у граждан РФ есть желание зафиксировать в тексте основного закона свои социальные гарантии, подчеркнул Клишас.
Ещё одна причина пересмотра Конституции связана с запросом со стороны гражданского общества - научного сообщества, общественных объединений, волонтеров, профессиональных сообществ, отметил парламентарий.
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"Государство обязано давать ответ на этот запрос. Действительно, этот ответ может не содержаться исключительно в тексте Конституции. И мы действительно будем вести эту работу, связанную с тем, что и конституционные законы будут изменены, и федеральные законы, и региональное законодательство, безусловно, будет подвергнуто модернизации, если граждане на общероссийском голосовании примут решение о том, что эти поправки должны стать частью Конституции", - заключил Клишас.
Президент РФ в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Владимир Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.