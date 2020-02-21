Клишас рассказал о причинах внесения поправок в Конституцию

По мнению сенатора, запрос на изменение Конституции связан, в том числе, с отношениями во внешней политике - в том, что касается вопросов суверенитета. В чем-то изменения вызваны "реально складывающимися отношениями в социальной сфере", отметил он. Кроме того, у граждан РФ есть желание зафиксировать в тексте основного закона свои социальные гарантии, подчеркнул Клишас.

"Государство обязано давать ответ на этот запрос. Действительно, этот ответ может не содержаться исключительно в тексте Конституции. И мы действительно будем вести эту работу, связанную с тем, что и конституционные законы будут изменены, и федеральные законы, и региональное законодательство, безусловно, будет подвергнуто модернизации, если граждане на общероссийском голосовании примут решение о том, что эти поправки должны стать частью Конституции", - заключил Клишас.