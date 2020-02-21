На открытии Берлинале почтили память жертв атаки в Ханау

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. На торжественной церемония открытия международного Берлинского кинофестиваля присутствующие почтили память жертв стрельбы в немецком Ханау.

Ведущий церемонии Самуэль Финци, немецкий актер болгарского происхождения, приветствовал присутствующих на всевозможных языках, в том числе и русском. На открытии показали ролик, посвященный 70-летию Берлинале, который завершился девизом "Мы живем кино".

"Когда мы сидим в зале - мы все зрители, и между нами нет никаких различий - ни языковых, ни религиозных, ни классовых. Кино позволяет людям мечтать, и это очень важно, когда человек сталкивается с суровой реальностью. Этот кинофестиваль очень важен для берлинцев, он важен и для иностранцев, каковым являюсь я сам", - отметил художественный директор фестиваля Карло Шатриан.

После этого участники церемонии почтили минутой молчания память жертв атаки, которая произошла в Германии накануне. В ночь на четверг мужчина атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком городе Ханау, были убиты, по последним данным, девять человек, еще несколько ранены.

На церемонии присутствовали уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс и правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Они приветствовали кинематографистов из разных стран мира, которые приехали на фестиваль, и обратились к гостям вечера с речами, посвященными важности равенства и неприемлемости расизма в любом проявлении.

"Наши мысли сегодня, безусловно, с семьями погибших и пострадавших в результате очевидно расистской атаки в Ханау. Берлинале заслужил того, чтобы достойно встретить свой юбилей, но только представьте, что этот фестиваль - звезда во плоти. Как бы она хотела отметить свое 70-летие? Она бы точно не смогла закрыть глаза на эту страшную трагедию. Берлинале все годы существования защищает принципы свободы, равенства, открытости. Спасибо за существование этой открытости на протяжении 70 лет", - сказала Грюттерс.

Она напомнила, что в программе смотра представлено множество картин со всего света, которые показывают мир с разных сторон, помогают развивать понимание и сочувствие по отношению к другим людям. Грюттерс подчеркнула, что люди в Германии никогда больше не должны подвергаться опасности по религиозным причинам или из-за цвета кожи. Ее речь собравшиеся приветствовали, аплодируя стоя.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Актер Лука Маринелли, сценарист Кеннет Лонерган, актриса Беренис Бежо, председатель международного жюри, актер Джереми Айронс, сценарист Аннамари Ясир, продюсер Беттина Брокемпер и режиссёр Клебер Мендонса Фильо (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020". © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Актер Лука Маринелли, сценарист Кеннет Лонерган, актриса Беренис Бежо, председатель международного жюри, актер Джереми Айронс, сценарист Аннамари Ясир, продюсер Беттина Брокемпер и режиссёр Клебер Мендонса Фильо (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".

Несмотря на трагические события, на красной дорожке блистали звезды. Их встречали новые руководители смотра - художественный директор Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек. Появление президента международного жюри Джереми Айронса толпа, собравшаяся на площадке, приветствовала оглушительными криками и аплодисментами.

Фанаты приветствовали и других членов жюри: французскую актрису Беренис Бежо, продюсера Беттину Брокемпер, актера Луку Маринелли, режиссеров Кеннета Лонергана, Аннамари Ясир, Клебера Мендонса Фильо. Пройдя во Дворец, они по традиции расписались на больших постерах со своими фотографиями, которые теперь будут висеть на стенах площадки до конца фестиваля.

В центре внимания оказалась команда фильма-открытия "Мой год Сэлинджера" канадского режиссера Филиппа Фалардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актриса Сигурни Уивер на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020" © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актриса Сигурни Уивер на красной дорожке церемонии открытия юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020"

Исполнительницы главных ролей Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли для этого вечера выбрали контрастные наряды - Куэлли сияла в белом летящем платье с открытой спиной, Уивер надела строгое черное платье с глубоким декольте.