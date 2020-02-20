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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек
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РИА Новости

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

08:37 20.02.2020 (обновлено: 10:58 20.02.2020)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachСтрельба в Ханау
Стрельба в Ханау
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Стрельба в Ханау
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Ранее сообщалось о восьми погибших и пяти тяжелораненых.
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Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело.
По данным полиции, скончался один из пострадавших в результате стрельбы.

"Число жертв, которые получили смертельные ранения, <…> возросло до девяти, таким образом, общее количество погибших составляет 11 человек", — сообщила полиция. Расследование продолжается. В настоящее время полиция устанавливает личности жертв и стрелка.

Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.
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