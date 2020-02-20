Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти, говорится в релизе, опубликованном на сайте местной полиции.
Ранее сообщалось о восьми погибших и пяти тяжелораненых.
Неизвестный атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау в ночь на четверг. Убийца действовал в одиночку. Позднее предполагаемый стрелок был найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело.
По данным полиции, скончался один из пострадавших в результате стрельбы.
"Число жертв, которые получили смертельные ранения, <…> возросло до девяти, таким образом, общее количество погибших составляет 11 человек", — сообщила полиция. Расследование продолжается. В настоящее время полиция устанавливает личности жертв и стрелка.
Ханау находится всего в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы ЕС и одного из крупнейших аэропортов континентальной Европы.