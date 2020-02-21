Клишас рассказал об институте общероссийского голосования

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Общероссийское голосование по изменению Конституции - это формирующийся новый институт в праве, у него есть теоретическое обоснование, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас.
"Сегодня общероссийское голосование предусмотрено для данного конкретного проекта закона о поправке. Но всё-таки это, по сути дела, формирующийся новый институт в праве. Институт новый, который направлен на реализацию положений Конституции о народовластии и о том, что суверенитет принадлежит народу", - сказал Клишас на пленарном заседании международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
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У института общероссийского голосования есть "определенное теоретическое обоснование", уточнил Клишас.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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