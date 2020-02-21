Клишас рассказал об институте общероссийского голосования

"Сегодня общероссийское голосование предусмотрено для данного конкретного проекта закона о поправке. Но всё-таки это, по сути дела, формирующийся новый институт в праве. Институт новый, который направлен на реализацию положений Конституции о народовластии и о том, что суверенитет принадлежит народу", - сказал Клишас на пленарном заседании международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".