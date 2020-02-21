СМИ: в Иордании погиб итальянский турист

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Иордании погиб 35-летний итальянский турист, сообщает New York Post.
Путешественник вместе с тремя соотечественниками осматривал руины древнего города Петра, когда в конце узкого прохода на него упал камень. Медики не смогли спасти его жизнь.
Иорданские чиновники считают происшествие несчастным случаем. Они предполагают, что осколок откололся от скалы из-за сильных дождей, прошедших в этом районе днем ранее.
И предварительное расследование показало, что камень не кидали.
Служба безопасности Петры проводит расследование обстоятельств произошедшего.