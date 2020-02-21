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Туризм
2020-02-21T12:37+0300
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СМИ: в Иордании погиб итальянский турист
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РИА Новости

СМИ: в Иордании погиб итальянский турист

12:29 21.02.2020 (обновлено: 12:37 21.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкТуристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне ("Сокровищница фараона") в древнем городе Петра в Иордании
Туристы осматривают скальный храм-мавзолей Эль-Хазне (Сокровищница фараона) в древнем городе Петра в Иордании
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Иордании погиб 35-летний итальянский турист, сообщает New York Post.
Путешественник вместе с тремя соотечественниками осматривал руины древнего города Петра, когда в конце узкого прохода на него упал камень. Медики не смогли спасти его жизнь.
Иорданские чиновники считают происшествие несчастным случаем. Они предполагают, что осколок откололся от скалы из-за сильных дождей, прошедших в этом районе днем ранее.
И предварительное расследование показало, что камень не кидали.
Служба безопасности Петры проводит расследование обстоятельств произошедшего.
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19 февраля, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмИорданияИталия
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