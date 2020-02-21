СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан, на него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СК РФ по республике.
По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый провел фиктивный аукцион по передаче в аренду земельного участка, находящегося в федеральной собственности на побережье Каспийского моря общей площадью 16 000 квадратных метров, кадастровой стоимостью 2,7 миллиона рублей в пользу заинтересованного лица. Чиновник дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе. В последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса.
"В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона следственными органами СК РФ по республике по материалам УФСБ России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Росимущества в Республике Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия)", - говорится в релизе.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечает ведомство.
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