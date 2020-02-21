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СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане
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РИА Новости

СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане

11:25 21.02.2020 (обновлено: 11:32 21.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МАХАЧКАЛА, 21 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя Росимущества в Дагестане задержан, на него возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СК РФ по республике.
По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый провел фиктивный аукцион по передаче в аренду земельного участка, находящегося в федеральной собственности на побережье Каспийского моря общей площадью 16 000 квадратных метров, кадастровой стоимостью 2,7 миллиона рублей в пользу заинтересованного лица. Чиновник дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе. В последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса.
"В рамках работы по декриминализации Северо-Кавказского региона следственными органами СК РФ по республике по материалам УФСБ России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Росимущества в Республике Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями повлекшие тяжкие последствия)", - говорится в релизе.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечает ведомство.
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Республика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Происшествия
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