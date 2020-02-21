СК задержал замруководителя Росимущества в Дагестане

По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый провел фиктивный аукцион по передаче в аренду земельного участка, находящегося в федеральной собственности на побережье Каспийского моря общей площадью 16 000 квадратных метров, кадастровой стоимостью 2,7 миллиона рублей в пользу заинтересованного лица. Чиновник дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе. В последующем он подписал протокол подведения итогов конкурса.